Здравствуйте, меня зовут Артём, я из города Воронеж.
Имею опыт работы с такими программами, как Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects и Adobe Photoshop.
Занимаюсь видеомонтажем уже около 2 лет.
Буду рад нашей совместной работе! Если у вас есть какие-либо вопросы или задачи, не стесняйтесь обращаться ко мне. Готов воплотить ваши идеи в жизнь и создать качественный контент!
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#949
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 месяцев назад
Добавление музыкиМонтаж видеороликов
Артем очень вежливый и отзывчивый исполнитель. Быстро откликнулся и быстро взялся за выполнение работы. В процессе указал пару пожеланий на что получил положительный отклик и результатом я остался доволен
Ответный отзыв
Хороший заказчик, все было четко.
Видеомонтаж
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга