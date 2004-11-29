smokqw

Артём smokqw

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад

Здравствуйте, меня зовут Артём, я из города Воронеж.

Имею опыт работы с такими программами, как Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects и Adobe Photoshop.

Занимаюсь видеомонтажем уже около 2 лет.

Буду рад нашей совместной работе! Если у вас есть какие-либо вопросы или задачи, не стесняйтесь обращаться ко мне. Готов воплотить ваши идеи в жизнь и создать качественный контент!

#8Добавление музыки
#16Монтаж видеороликов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#949
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5

Отзывы заказчиков

guest_1721028041691
10 месяцев в сервисе
Был
8 месяцев назад
$1
10 баллов
10 месяцев назад
Смонтировать видео до 5 минут из ряда видео
Добавление музыкиМонтаж видеороликов
Артем очень вежливый и отзывчивый исполнитель. Быстро откликнулся и быстро взялся за выполнение работы. В процессе указал пару пожеланий на что получил положительный отклик и результатом я остался доволен
Хороший заказчик, все было четко.
Ответный отзыв
Видеомонтаж
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга