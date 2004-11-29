Здравствуйте, меня зовут Артём, я из города Воронеж.

Имею опыт работы с такими программами, как Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects и Adobe Photoshop.

Занимаюсь видеомонтажем уже около 2 лет.

Буду рад нашей совместной работе! Если у вас есть какие-либо вопросы или задачи, не стесняйтесь обращаться ко мне. Готов воплотить ваши идеи в жизнь и создать качественный контент!