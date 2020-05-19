Качественная, адаптивная, семантическая верстка сайтов.

Занимаюсь версткой сайтов по макетам из PSD файлов.

Опыт разработки сайтов - более 3 лет. В работе активно использую такие технологии и фреймворки, как:

HTML5 + CSS3

JavaScript

jQuery

Bootstrap

Grunt

SASS

Имею знания в PHP. Если нужно, то могу написать не сложный скрипт под требования сайта. Но это пока не основная специализация.

Имею опыт установки шаблонов на CMS Joomla, 1С-Битрикс.

В процессе работы над проектом погружаюсь в него на все 100%. Огромное внимание уделяю мелочам и мне все время кажется, что можно сделать лучше, т.е. одним словом - я перфекционист.