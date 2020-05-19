Качественная, адаптивная, семантическая верстка сайтов.
Занимаюсь версткой сайтов по макетам из PSD файлов.
Опыт разработки сайтов - более 3 лет. В работе активно использую такие технологии и фреймворки, как:
- HTML5 + CSS3
- JavaScript
- jQuery
- Bootstrap
- Grunt
- SASS
Имею опыт установки шаблонов на CMS Joomla, 1С-Битрикс.
В процессе работы над проектом погружаюсь в него на все 100%. Огромное внимание уделяю мелочам и мне все время кажется, что можно сделать лучше, т.е. одним словом - я перфекционист.
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от 2 дней
#2322