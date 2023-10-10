smoook92

Сорин smoook92

 
21 годРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Программист со средне профессиональным образованием.

Мне нравятся длительные рамки, когда я могу планировать свою работу, чтобы обеспечить
нужный результат. У меня высокий уровень трудовой этики, поэтому я получаю
удовольствие от выполнения задачи хорошо и во время.

С моими готовыми проектами можете ознакомиться на моём Гитхабе:
https://github.com/smoook92
Или же на сайте: https://smoook92.github.io/

Профессиональные навыки:

  • опыт работы с HTML5&CSS3;

  • знание CSS-фреймворков;

  • знание Photoshop:

  • оформление баннеров;

  • создание иллюстраций;

  • верстка рекламных баннеров.

CSSPhotoshop