Программист со средне профессиональным образованием.
Мне нравятся длительные рамки, когда я могу планировать свою работу, чтобы обеспечить
нужный результат. У меня высокий уровень трудовой этики, поэтому я получаю
удовольствие от выполнения задачи хорошо и во время.
С моими готовыми проектами можете ознакомиться на моём Гитхабе:
https://github.com/smoook92
Или же на сайте: https://smoook92.github.io/
Профессиональные навыки:
опыт работы с HTML5&CSS3;
знание CSS-фреймворков;
знание Photoshop:
оформление баннеров;
создание иллюстраций;
верстка рекламных баннеров.
Я против войны в Украине!