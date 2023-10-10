Программист со средне профессиональным образованием.

Мне нравятся длительные рамки, когда я могу планировать свою работу, чтобы обеспечить

нужный результат. У меня высокий уровень трудовой этики, поэтому я получаю

удовольствие от выполнения задачи хорошо и во время.

С моими готовыми проектами можете ознакомиться на моём Гитхабе:

https://github.com/smoook92

Или же на сайте: https://smoook92.github.io/

Профессиональные навыки: