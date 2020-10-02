Доброго времени суток! Предлагаю Вам услуги графического/web дизайнера!

Я

Создам сайт/дизайн сайта с понятным и стильным интерфейсом, при желании вы сможете

самостоятельно им управлять без участия программиста. И, самое главное,

он будет привлекателен для покупателей и поисковых систем, что позволит без

труда поднять его в топ и увеличить Ваши продажи.

От визитки и Интернет-магазина до лендинга и портала. Никаких шаблонов, все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям в соответствии с разработанными прототипами (если они требуются).

ОПЫТ

2018г. Графический дизайн 2019г. WEB DESIGN | WEBSITE

НАВЫКИ

CorelDRAW Figma

Illustrator/Photoshop Tilda

ЯЗЫКИ

Русский

English

Также я занимаюсь:

Дизайном полиграфии. Визитки, буклеты, листовки, конверты, рекламные модули в печатные издания и т.п.

Созданием сайтов «под ключ». Когда заказчик желает получить не просто дизайн, а готовое комплексное решение (с версткой, наполнением и пр.)

Прайс-лист

Каждый проект по-своему уникален, однако, любой заказчик хочет услышать какие-то цифры. Некие отправные точки, позволяющие ему понять, в какой ценовой категории предлагает свои услуги дизайнер. Итак:

Дизайн главной страницы — $200 ($250)*

— $200 ($250)* Дизайн одной внутренней страницы — $25 ($35)*

— $25 ($35)* Дизайн лендинга (до 10 экранов) — $200 ($250)*

— $200 ($250)* Перевод одной страницы на английский язык — $100

Способы оплаты

Я принимаю оплату на карту mastercard, или на кошелек в системе Яндекс.Деньги. Если у вас нет возможности воспользоваться ни одним из этих вариантов, но вы хотите предложить мне интересный проект, — пишите! Обязательно найдем подходящее решение.