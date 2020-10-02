Я
Создам сайт/дизайн сайта с понятным и стильным интерфейсом, при желании вы сможете
самостоятельно им управлять без участия программиста. И, самое главное,
он будет привлекателен для покупателей и поисковых систем, что позволит без
труда поднять его в топ и увеличить Ваши продажи.
От визитки и Интернет-магазина до лендинга и портала. Никаких шаблонов, все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям в соответствии с разработанными прототипами (если они требуются).
ОПЫТ
2018г. Графический дизайн 2019г. WEB DESIGN | WEBSITE
НАВЫКИ
CorelDRAW Figma
Illustrator/Photoshop Tilda
ЯЗЫКИ
Русский
English
Также я занимаюсь:
Дизайном полиграфии. Визитки, буклеты, листовки, конверты, рекламные модули в печатные издания и т.п.
Созданием сайтов «под ключ». Когда заказчик желает получить не просто дизайн, а готовое комплексное решение (с версткой, наполнением и пр.)
Прайс-лист
Каждый проект по-своему уникален, однако, любой заказчик хочет услышать какие-то цифры. Некие отправные точки, позволяющие ему понять, в какой ценовой категории предлагает свои услуги дизайнер. Итак:
- Дизайн главной страницы — $200 ($250)*
- Дизайн одной внутренней страницы — $25 ($35)*
- Дизайн лендинга (до 10 экранов) — $200 ($250)*
- Перевод одной страницы на английский язык — $100
Способы оплаты
Я принимаю оплату на карту mastercard, или на кошелек в системе Яндекс.Деньги. Если у вас нет возможности воспользоваться ни одним из этих вариантов, но вы хотите предложить мне интересный проект, — пишите! Обязательно найдем подходящее решение.
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