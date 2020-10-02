smricute

Медина smricute

 
22 годаКазахстан/Астана
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Доброго времени суток! Предлагаю Вам услуги графического/web дизайнера!

Я

Создам сайт/дизайн сайта с понятным и стильным интерфейсом, при желании вы сможете 

самостоятельно им управлять без участия программиста. И, самое главное, 

он будет привлекателен для покупателей и поисковых систем, что позволит без 

труда поднять его в топ и увеличить Ваши продажи.

От визитки и Интернет-магазина до лендинга и портала. Никаких шаблонов, все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям в соответствии с разработанными прототипами (если они требуются).

ОПЫТ                                    

2018г.      Графический дизайн            2019г.      WEB DESIGN | WEBSITE

НАВЫКИ 

CorelDRAW                                           Figma

Illustrator/Photoshop                           Tilda

ЯЗЫКИ

 

Русский                                            

English

Также я занимаюсь:

Дизайном полиграфии. Визитки, буклеты, листовки, конверты, рекламные модули в печатные издания и т.п.

Созданием сайтов «под ключ». Когда заказчик желает получить не просто дизайн, а готовое комплексное решение (с версткой, наполнением и пр.)

Прайс-лист

Каждый проект по-своему уникален, однако, любой заказчик хочет услышать какие-то цифры. Некие отправные точки, позволяющие ему понять, в какой ценовой категории предлагает свои услуги дизайнер. Итак:

  • Дизайн главной страницы — $200 ($250)*
  • Дизайн одной внутренней страницы — $25 ($35)*
  • Дизайн лендинга (до 10 экранов) — $200 ($250)*
  • Перевод одной страницы на английский язык   $100
* Цена в скобках указана за дизайн с учетом адаптива (десктоп, планшет и смартфон).

Способы оплаты

Я принимаю оплату на карту mastercard, или на кошелек в системе Яндекс.Деньги. Если у вас нет возможности воспользоваться ни одним из этих вариантов, но вы хотите предложить мне интересный проект, — пишите! Обязательно найдем подходящее решение.

Дизайн лендингаДизайн сайтаFigmaTilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
guest_1601646833008
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
3 года назад
Дизайн сайта (лендинг nike)
Отличный дизайн, очень довольны, хорошо проработала и ui и ux! Дизайн 10/10 сделала стильно и удобно, все правки и доработки внесла оперативно, общительная, что для меня важно, всегда на связи, в общем буду сотрудничать! Рекомендую!
Отличный заказчик, четко выразил, что хочет, отлично сработались, спасибо!
Ответный отзыв
guest_1601646833008
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Визитка
Отличный дизайнер, выслушала и выполнила все пожелания, сделала качественно и очень быстро, очень довольны дизайном, спасибо!
Отличный заказчик, быстро отвечает, будем сотрудничать!
Ответный отзыв