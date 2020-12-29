smv30new

Максим smv30new

 
34 годаРоссия/Сочи
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайн - качественно, оперативно, доступно!

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно выполняю работу за минимальную ставку, т.к стремлюсь собрать портфолио "живых" заказов, а не картинок из личного архива.
  • Время. Достаточно поставить минимальное ТЗ и я в тот же момент приступаю к работе на вашим проектом.
  • Нервы. Просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что, если вы упустили ряд мелочей в ТЗ они будут внесены в проект по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на работу. В течении недели после передачи архива с готовым проектом я бесплатно и сразу исправлю ошибки, которые могли быть пропущены (что мало вероятно) при приёме работы и замечены позже. 

Я всегда на связи и мне важно, что бы клиент остался доволен!

Связь:

  • E-mail: [email protected]
  • Телеграм: Max Shihantcov
  • Viber, WhatsApp: +7 978 734 65 16
Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу работу до конца

- всегда в срок

- постоянно на связи

- уважаю клиента

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Max-Ivan
22 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
2 балла
3 года назад
Отрисовка этикетки по фото Зубная нить
Исполнитель выставил предложение, но далее не появлялся на сайте 2 дня. Работа стала не актуальна
Не удалось поработать, к сожалению. Ничего не могу сказать. Заказ стал неактуален.
Ответный отзыв
bol
59 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Необходимо отрисовать Минимаус (подружку Микимауса)
Отличный исполнитель, все выполнил очень быстро и был всегда на связи. Рекомендую
Все по делу. Оплата в срок. Приятно было и общаться и работать!
Ответный отзыв