Графический дизайн - качественно, оперативно, доступно!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно выполняю работу за минимальную ставку, т.к стремлюсь собрать портфолио "живых" заказов, а не картинок из личного архива.

Качественно выполняю работу за минимальную ставку, т.к стремлюсь собрать портфолио "живых" заказов, а не картинок из личного архива. Время. Достаточно поставить минимальное ТЗ и я в тот же момент приступаю к работе на вашим проектом.

Достаточно поставить минимальное ТЗ и я в тот же момент приступаю к работе на вашим проектом. Нервы. Просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что, если вы упустили ряд мелочей в ТЗ они будут внесены в проект по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

В течении недели после передачи архива с готовым проектом я бесплатно и сразу исправлю ошибки, которые могли быть пропущены (что мало вероятно) при приёме работы и замечены позже.

Я всегда на связи и мне важно, что бы клиент остался доволен!

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: Max Shihantcov

Viber, WhatsApp: +7 978 734 65 16

- готов приступить уже

- всегда довожу работу до конца

- всегда в срок

- постоянно на связи

- уважаю клиента