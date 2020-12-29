Графический дизайн - качественно, оперативно, доступно!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно выполняю работу за минимальную ставку, т.к стремлюсь собрать портфолио "живых" заказов, а не картинок из личного архива.
- Время. Достаточно поставить минимальное ТЗ и я в тот же момент приступаю к работе на вашим проектом.
- Нервы. Просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что, если вы упустили ряд мелочей в ТЗ они будут внесены в проект по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Я всегда на связи и мне важно, что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Max Shihantcov
- Viber, WhatsApp: +7 978 734 65 16
- готов приступить уже
- всегда довожу работу до конца
- всегда в срок
- постоянно на связи
- уважаю клиента
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
2 балла
3 года назад
Исполнитель выставил предложение, но далее не появлялся на сайте 2 дня. Работа стала не актуальна
Ответный отзыв
Не удалось поработать, к сожалению. Ничего не могу сказать. Заказ стал неактуален.
$8
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель, все выполнил очень быстро и был всегда на связи. Рекомендую
Ответный отзыв
Все по делу. Оплата в срок. Приятно было и общаться и работать!