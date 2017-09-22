Есть макет в pdf, сделан кривовато. Нужно "выровнять" и сгладить все линии из соображений: 1) места под склейку не менее 7 мм шириной (пересечение боковых и нижнего клапана) 2) клапаны левый и правый должны быть симметричными 3) в ...
- $5Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Этикетка 2-сторонняя, отрисовать по фото этикетку. Тексты набранные есть. Логотип в формате eps есть. Штрих-код в gif есть, фото девушки в jpeg есть Размеры этикетки 74х105 мм, двусторонняя. Результат в Illustrator. О[u][b]плата только на ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Этикетка 2-сторонняя, нужно подобрать близкое фото из бесплатных источников, и далее отрисовать по фото этикетку. Тексты есть набранные. Логотип в формате eps есть. Штрих-код в gif есть, фото девушки в jpeg есть Размеры этикетки 74х105 мм, ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
- $100
На сайт забить текстовую информацию (цены). Источник - файл в формате Эксель. Всего около 3000 наименований, по каждому 2 или 3 варианта цены.Наполнение сайтов45 заявокЗакрыт3 года назад
По фото отрисовать герб, в кривых, для печати. Результат нужен в Иллюстраторе не последней версии. Бюджет 5 долларов (300 руб). Оплата только рубли Яндекс, либо карта Сбербанка РФ,. Другие способы оплаты не доступны Фото наконец-то размещеноИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $200
Рассмотрю недорогих кандидатов на разработку дизайна квартиры под аренду. Эконом-вариант по декоративным материалам, доступным в магазине, например Леруа Мерлен. Это тот случай, когда удачный и практичный дизайн должен визуально повышать стоимость интерьера, и делать его ...Интерьеры и Экстерьеры33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Придумать и нарисовать ( а может адаптировать уже нарисованное) макет для печати рулонной упаковочной бумаги. Бумага будет резаться в листы. Ширина роликов 50 и 70 см. Длина после нарезки будет соответственно 70 и 100 см. ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт6 лет назад