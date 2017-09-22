Есть макет в pdf, сделан кривовато. Нужно "выровнять" и сгладить все линии из соображений: 1) места под склейку не менее 7 мм шириной (пересечение боковых и нижнего клапана) 2) клапаны левый и правый должны быть симметричными 3) в ...