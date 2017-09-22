Max-Ivan

Максим Иванов Max-Ivan

 
22 годаРоссия/Байкальск
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
75%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Корректировка файла вырубного штампа конверта

    $5

    Есть макет в pdf, сделан кривовато. Нужно "выровнять" и сгладить все линии из соображений: 1) места под склейку не менее 7 мм шириной (пересечение боковых и нижнего клапана) 2) клапаны левый и правый должны быть симметричными 3) в ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Этикетка 2-сторонняя, отрисовка простая

    $10

    Этикетка 2-сторонняя, отрисовать по фото этикетку. Тексты набранные есть. Логотип в формате eps есть. Штрих-код в gif есть, фото девушки в jpeg есть Размеры этикетки 74х105 мм, двусторонняя. Результат в Illustrator. О[u][b]плата только на ...

    Illustrator
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Отрисовка этикетки по фото Зубная нить

    $10

    Этикетка 2-сторонняя, нужно подобрать близкое фото из бесплатных источников, и далее отрисовать по фото этикетку. Тексты есть набранные. Логотип в формате eps есть. Штрих-код в gif есть, фото девушки в jpeg есть Размеры этикетки 74х105 мм, ...

    Illustrator
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Отрисовка по фото

    По фото отрисовать герб, в кривых, для печати. Результат нужен в Иллюстраторе не последней версии. Бюджет 5 долларов (300 руб). Оплата только рубли Яндекс, либо карта Сбербанка РФ,. Другие способы оплаты не доступны Фото наконец-то размещено

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн эконом варианта квартиры под аренду

    $200

    Рассмотрю недорогих кандидатов на разработку дизайна квартиры под аренду. Эконом-вариант по декоративным материалам, доступным в магазине, например Леруа Мерлен. Это тот случай, когда удачный и практичный дизайн должен визуально повышать стоимость интерьера, и делать его ...

    Дизайн квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры33 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн упаковочной бумаги

    Придумать и нарисовать ( а может адаптировать уже нарисованное) макет для печати рулонной упаковочной бумаги. Бумага будет резаться в листы. Ширина роликов 50 и 70 см. Длина после нарезки будет соответственно 70 и 100 см. ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
smv30new
Максим 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
6 баллов
3 года назад
Отрисовка этикетки по фото Зубная нить
Не удалось поработать, к сожалению. Ничего не могу сказать. Заказ стал неактуален.
Исполнитель выставил предложение, но далее не появлялся на сайте 2 дня. Работа стала не актуальна
Ответный отзыв
loboianakis
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
6 баллов
3 года назад
Этикетка 2-сторонняя, отрисовка простая
Отменил заказ
Исполнитель отказался от выполнения
Ответный отзыв
chursindenis4
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Корректировка файла вырубного штампа конверта
Заказчик ответственный. Объясняет понятно, платит честно и вовремя.
норм, пока маловато опыта
Ответный отзыв
spiroand
Роман 
29 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Отрисовка по фото
шикарный заказчик ) всем бы такого )
Спасибо за работу! И отдельное спасибо за ненапряжное общение
Ответный отзыв