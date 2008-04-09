Немного о себе:
Front-end/Back-end разработчик, специализируюсь на верстке сайтов и сборке сайтов на CMS Drupal 7, 8 версий. Уделяю разработке, практически, все доступное время.
В отрасли с 1997 года как html верстальщик.
* Верстка (html) - это создание html страницы по предоставленному вами макету. Сказать проще - конвертация psd в html. В некоторых случаях, верстка может включать в себя несложные скрипты (JavaScript, jQuery).
Знание php (php5 .x) и понимание принципов формирования шаблонов, позволяет мне предложить вам услугу по созданию шаблонов оформления для CMS Drupal (Drupal 7, Drupal 8)
Основные направления деятельности:
Верстка - html
Drupal (Разработка сайтов на CMS Drupal 7 и 8 );
Drupal module (написание не сложных модулей для CMS Drupal 7 и 8 );
Темизация Drupal (Разработка тем оформления для CMS Drupal 7 и 8 );
Темизация OpenCart (Разработка тем оформления для CMS OpenCart);
HTML5/CSS3 (Flexbox, CSS Grid Layout);
JavaScript/jQuery;
Bootstrap 3/4 (в основном, для разметки страницы и всплывающих окон);
Gridlex (gridlex.devlint.fr - новая адаптивная сетка на основе flexbox);
BEM (использую по необходимости);
SASS (разбиение CSS стилей на компоненты, autoprefixer - автоматическое добавление префиксов для максимальной поддержки современных и устаревших версий браузеров);
Gulp (Для конечной сборки: компиляция стилей и скриптов, минификация и т.д.);
Git (использую редко, т.к., в основном, работаю соло. При необходимости работы в команде, могу включить в процесс);
Adobe Photoshop, Illustrator (Нарезка макетов, обработка графики);
Подход к работе:
При верстке использую компонентный подход. Верстаю кроссбраузерно и адаптивно, поддержка последних версий современны браузеров; по дополнительной договоренности - поддержка более старых версий.
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