Как беру я в руки дудку - звуки сразу издаются

Немного о себе:

Front-end/Back-end разработчик, специализируюсь на верстке сайтов и сборке сайтов на CMS Drupal 7, 8 версий. Уделяю разработке, практически, все доступное время.

В отрасли с 1997 года как html верстальщик.

* Верстка (html) - это создание html страницы по предоставленному вами макету. Сказать проще - конвертация psd в html. В некоторых случаях, верстка может включать в себя несложные скрипты (JavaScript, jQuery).

Знание php (php5 .x) и понимание принципов формирования шаблонов, позволяет мне предложить вам услугу по созданию шаблонов оформления для CMS Drupal (Drupal 7, Drupal 8)

Основные направления деятельности:

Верстка - html

Drupal (Разработка сайтов на CMS Drupal 7 и 8 );

Drupal module (написание не сложных модулей для CMS Drupal 7 и 8 );

Темизация Drupal (Разработка тем оформления для CMS Drupal 7 и 8 );

Темизация OpenCart (Разработка тем оформления для CMS OpenCart);

HTML5/CSS3 (Flexbox, CSS Grid Layout);

JavaScript/jQuery;

Bootstrap 3/4 (в основном, для разметки страницы и всплывающих окон);

Gridlex (gridlex.devlint.fr - новая адаптивная сетка на основе flexbox);

BEM (использую по необходимости);

SASS (разбиение CSS стилей на компоненты, autoprefixer - автоматическое добавление префиксов для максимальной поддержки современных и устаревших версий браузеров);

Gulp (Для конечной сборки: компиляция стилей и скриптов, минификация и т.д.);

Git (использую редко, т.к., в основном, работаю соло. При необходимости работы в команде, могу включить в процесс);

Adobe Photoshop, Illustrator (Нарезка макетов, обработка графики);

Подход к работе:

При верстке использую компонентный подход. Верстаю кроссбраузерно и адаптивно, поддержка последних версий современны браузеров; по дополнительной договоренности - поддержка более старых версий.