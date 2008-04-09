snetcher

Константин snetcher

 
45 летУкраина/Харьков
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Как беру я в руки дудку - звуки сразу издаются

Немного о себе:

Front-end/Back-end разработчик, специализируюсь на верстке сайтов и сборке сайтов на CMS Drupal 7, 8 версий. Уделяю разработке, практически, все доступное время.

В отрасли с 1997 года как html верстальщик.

* Верстка (html) - это создание html страницы по предоставленному вами макету. Сказать проще - конвертация psd в html. В некоторых случаях, верстка может включать в себя несложные скрипты (JavaScript, jQuery). 

Знание php (php5 .x) и понимание принципов формирования шаблонов, позволяет мне предложить вам услугу по созданию шаблонов оформления для CMS Drupal (Drupal 7, Drupal 8)

Основные направления деятельности:

Верстка - html 

Drupal (Разработка сайтов на CMS Drupal 7 и 8 );

Drupal module (написание не сложных модулей для CMS Drupal 7 и 8 );

Темизация Drupal (Разработка тем оформления для CMS Drupal 7 и 8 );

Темизация OpenCart (Разработка тем оформления для CMS OpenCart);

HTML5/CSS3 (Flexbox, CSS Grid Layout);

JavaScript/jQuery;

Bootstrap 3/4 (в основном, для разметки страницы и всплывающих окон);

Gridlex (gridlex.devlint.fr - новая адаптивная сетка на основе flexbox);

BEM (использую по необходимости);

SASS (разбиение CSS стилей на компоненты, autoprefixer - автоматическое добавление префиксов для максимальной поддержки современных и устаревших версий браузеров);

Gulp (Для конечной сборки: компиляция стилей и скриптов, минификация и т.д.);

Git (использую редко, т.к., в основном, работаю соло. При необходимости работы в команде, могу включить в процесс);

Adobe Photoshop, Illustrator (Нарезка макетов, обработка графики);

Подход к работе:

При верстке использую компонентный подход. Верстаю кроссбраузерно и адаптивно, поддержка последних версий современны браузеров; по дополнительной договоренности - поддержка более старых версий.

PHPJavascriptOpenCartВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapDrupaljQuery
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Отзывы заказчиков
AlexRus
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Сверстать и подогнать легкие странички с текстом
Поразительная работоспособность, учитывая тот объем, который я дал. Еще хорошее качество этого фрилансера - это инициативность, если заказчик зашел в тупик. Работой доволен. Сроки соблюдены. Рекомендую.
Отличный заказчик с прекрасным пониманием желаемого результата. Был рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
neroworld
Артём 
36 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
$10
10 баллов
14 лет назад
Простая вёрста PSD
Хороший исполнитель выполнил всё как договаривались, вошел в положение с оплатой. Вполне одекватен мне понравилась работа с ним.
Незнакомый заказчик это всегда волнующе ;), но... ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ. Разумный, ответственный. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Pletnev_Ivan
Иван 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
16 лет назад
Разработка монограмм
Сотрудничеством в вполне доволен, планирую и дальше работать с Константином. У него хорошее чувство композиции, рисует быстро и легко. Работу выполняет в оговоренные сроки и даже раньше. Рекомендую Константина как отличного художника и человека, с которым приятно работать.
Отлично!
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
от $30
от 1 дня
#988
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $70
от 1 дня
#2318
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#3424