3d artist

Отлично вледаю ПК, быстро печатаю, легко могу находить любую информацию. Хочу попробовать себя в сфере 3д моделирования. Работаю предпочтительно в блендере. Люблю делать транспорт, здания, оборудование, но также хотел бы попробовать себя и в других направлениях. Хотелось бы одновременно работать и повышать свои навыки с командой, учиться чему то новому. С радостью выполню тестовое задание, чтобы вы оценили навыки. В данный момент собираю портфолио с разными стилями.

Телеграмм - sn7rn