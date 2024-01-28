Совокупный опыт в IT составляет более 8 лет. Моя экспертиза охватывает различные области веб-разработки, включая создание лэндингов, многостраничных сайтов, сайтов-визиток и интернет-магазинов.
Я также специализируюсь на SEO-оптимизации вебсайтов и настройке веб-аналитики с использованием инструментов, таких как Яндекс Метрика и Google Analytics.
Есть своя небольшая команда с дизайнером и бек-энд разработчиками (подключаются при необходимости).
Список навыков
HTML5, CSS3, SCSS / SASS, Javascript / jQuery / React JS, Swiper Slide, Bootstrap 4, 5, Gulp / Webpack / Vite, Git / Github, Python (Django/Flask)
Адаптивная верстка / Резиновая верстка / Блочная фиксированная
Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Yandex, iOS, Android)
Написание читабельного кода
Соблюдение стандартов W3C
SEO-верстка
Реализация pixel perfect
Разработка дизайна
Разработка концепций
Прототипирование
Дизайн-макеты в Figma/PS/AI
Верстка и frontend
Верстка с нуля
Доработка чужого кода
Верстка посадочных страниц
Верстка форм обратной связи
Верстка рассылочных писем
Подключение сторонних API и сервисов
Покупка и настройка доменов, хостинга
Подключение счетчиков и настройка аналитики
Гарантия верстки: исправление возможных ошибок, если найдены заказчиком в течении месяца после сдачи.
Поддержка проекта после сдачи. Срок поддержки зависит от проекта.
Предоплата: в зависимости от проекта.
Для начала работа
Необходимо ТЗ (техническое задание) или заполнить бриф с обозначением бюджета и сроков на реализацию.
Контакты
Email: [email protected]
WhatsApp: +995 568 64 68 43
Telegram: https://t.me/not_tg_bot
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