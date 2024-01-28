Верстальщик / Front-End разработчик

Совокупный опыт в IT составляет более 8 лет. Моя экспертиза охватывает различные области веб-разработки, включая создание лэндингов, многостраничных сайтов, сайтов-визиток и интернет-магазинов.

Я также специализируюсь на SEO-оптимизации вебсайтов и настройке веб-аналитики с использованием инструментов, таких как Яндекс Метрика и Google Analytics.

Есть своя небольшая команда с дизайнером и бек-энд разработчиками (подключаются при необходимости).

Список навыков

HTML5, CSS3, SCSS / SASS, Javascript / jQuery / React JS, Swiper Slide, Bootstrap 4, 5, Gulp / Webpack / Vite, Git / Github, Python (Django/Flask)

Адаптивная верстка / Резиновая верстка / Блочная фиксированная

Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Yandex, iOS, Android)

Написание читабельного кода

Соблюдение стандартов W3C

SEO-верстка

Реализация pixel perfect

Разработка дизайна

Разработка концепций

Прототипирование

Дизайн-макеты в Figma/PS/AI

Верстка и frontend

Верстка с нуля

Доработка чужого кода

Верстка посадочных страниц

Верстка форм обратной связи

Верстка рассылочных писем

Подключение сторонних API и сервисов

Покупка и настройка доменов, хостинга

Подключение счетчиков и настройка аналитики

Гарантия верстки: исправление возможных ошибок, если найдены заказчиком в течении месяца после сдачи.

Поддержка проекта после сдачи. Срок поддержки зависит от проекта.

Предоплата: в зависимости от проекта.

Для начала работа

Необходимо ТЗ (техническое задание) или заполнить бриф с обозначением бюджета и сроков на реализацию.

Контакты

Email: [email protected]

WhatsApp: +995 568 64 68 43

Telegram: https://t.me/not_tg_bot