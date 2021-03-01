Дизайнер, монтажёр, программист

В данный момент учусь на 3 курсе в технологическом университете на специальности "Программная инженерия", работал дизайнером на производстве в наружной рекламы около 4 лет.

Используемые программы, языки и технологии:

дизайн - Photoshop, CorelDraw

монтаж - Adobe Premiere, After Effects

программирование - C/C++ (+ Qt), Java(+ разработка под Android), Python, Unity

3D визуализация - 3ds Max + Corona

Готов учиться, выполнять сложные задания. Ответственно отношусь к требованиям заказчика.

Мои работы можно увидеть по ссылке