Дизайнер, монтажёр, программист
В данный момент учусь на 3 курсе в технологическом университете на специальности "Программная инженерия", работал дизайнером на производстве в наружной рекламы около 4 лет.
Используемые программы, языки и технологии:
дизайн - Photoshop, CorelDraw
монтаж - Adobe Premiere, After Effects
программирование - C/C++ (+ Qt), Java(+ разработка под Android), Python, Unity
3D визуализация - 3ds Max + Corona
Готов учиться, выполнять сложные задания. Ответственно отношусь к требованиям заказчика.
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