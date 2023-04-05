Дизайн сайтов
Привет
Меня зовут Настя, мне 29 лет и я веб-дизайнер
Живу на Урале
6 лет проработала в конструкторском бюро, разрабатывая авиационные двигатели.
Решила поменять турбину на фриланс.
Имею неплохой опыт в веб-дизайне. Окончила курсы по веб-дизайну в Международной школе профессий.
Честность, качество и пунктуальность
Работаю 7 дней в неделю 12 часов в сутки
Делаю с душой и космической любовью
Честно и качественно выполняю свою работу
Отвечу быстро
Если Вам что-то не нравится в дизайне, в любой момент смогу поправить/изменить/добавить
Что я могу?
Делаю дизайн сайтов, лендингов, баннеров, креативы, дизайн приложений и интерфейсов
Использую Figma,Illustrator, Photoshop и если очень хочется After Effects
Мой профиль Behance https://www.behance.net/0a15a717
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Ветеринарная клиника "Лапки царапки"нет просмотров
- NFT marketplace1 просмотр
- Дизайн ленда для мотошколы3 просмотра