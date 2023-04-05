Дизайн сайтов

Привет

Меня зовут Настя, мне 29 лет и я веб-дизайнер

Живу на Урале

6 лет проработала в конструкторском бюро, разрабатывая авиационные двигатели.

Решила поменять турбину на фриланс.

Имею неплохой опыт в веб-дизайне. Окончила курсы по веб-дизайну в Международной школе профессий.

Честность, качество и пунктуальность

Работаю 7 дней в неделю 12 часов в сутки

Делаю с душой и космической любовью

Честно и качественно выполняю свою работу

Отвечу быстро

Если Вам что-то не нравится в дизайне, в любой момент смогу поправить/изменить/добавить

Что я могу?

Делаю дизайн сайтов, лендингов, баннеров, креативы, дизайн приложений и интерфейсов

Использую Figma,Illustrator, Photoshop и если очень хочется After Effects

Мой профиль Behance https://www.behance.net/0a15a717