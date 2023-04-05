sobol_ok

Анастасия sobol_ok

 
30 летРоссия/Пермь
год на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Дизайн сайтов

Привет

Меня зовут Настя, мне 29 лет и я веб-дизайнер

Живу на Урале

6 лет проработала в конструкторском бюро, разрабатывая авиационные двигатели.

Решила поменять турбину на фриланс.

Имею неплохой опыт в веб-дизайне. Окончила курсы по веб-дизайну в Международной школе профессий.

Честность, качество и пунктуальность

  • Работаю 7 дней в неделю 12 часов в сутки

  • Делаю с душой и космической любовью

  • Честно и качественно выполняю свою работу

  • Отвечу быстро

  • Если Вам что-то не нравится в дизайне, в любой момент смогу поправить/изменить/добавить

Что я могу?

Делаю дизайн сайтов, лендингов, баннеров, креативы, дизайн приложений и интерфейсов

Использую Figma,Illustrator, Photoshop и если очень хочется After Effects

Мой профиль Behance https://www.behance.net/0a15a717

Дизайн сайтаFigmaIllustratorPhotoshopAfter Effects
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