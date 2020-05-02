sobolevadesigner

Только качественно и в срок-создание логотипа, фирменный стиль, полиграфия.
Моя цель-предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
-Деньги. Качественно создаю проекты по поставленным задачам в кратчайшие сроки, что существенно экономит ваше время и бюджет.
-Время. Уверенна что в брифе всего не учтешь по этому я сама прогнозирую логику работы того или иного элемента.
-Нервы. Просьбы пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно чтоб клиент остался доволен!
Ответственность:
+Готова приступить уже
+Всегда довожу дело до конца
+Не нарушаю сроков
+Всегда на связи