sobolevadesigner

Только качественно и в срок-создание логотипа,фирменного стиля,полиграфия.

Только качественно и в срок-создание логотипа, фирменный стиль, полиграфия.

Моя цель-предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

-Деньги. Качественно создаю проекты по поставленным задачам в кратчайшие сроки, что существенно экономит ваше время и бюджет.

-Время. Уверенна что в брифе всего не учтешь по этому я сама прогнозирую логику работы того или иного элемента.

-Нервы. Просьбы пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Со мной удобно работать и мне важно чтоб клиент остался доволен!

Ответственность:

+Готова приступить уже

+Всегда довожу дело до конца

+Не нарушаю сроков

+Всегда на связи