Эксперт по Photoshop и Premiere Pro

Привет!

Меня зовут Оксана,

Я - эксперт по Photoshop и Premiere Pro, буду рада помочь с редактирование Ваших фото и видео

Готова сделать тестовую работу, чтобы Вы могли удостовериться в моем профессионализме.

Присылайте свои задания, обсудим :)

Оксана

***

Hi,

I'll be glad to help!

My name is Oksana.

I speak fluent English, work with Photoshop and Premiere Pro and enjoy it.

If needed, I can do some test work to see if our approaches match.

Best regards,

Oksana