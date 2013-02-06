Специалист в области педагогики и психологии, консультант
Канд. пед. наук. Специалист в области социальной педагогики, психологии. Семейное консультирование.
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Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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