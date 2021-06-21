sof-yarembash1

Фрилансер веб-дизайнер

Занимаюсь веб-дизайном год, делаю макеты лендингов, интернет-магазинов, сервисов и корпоративных сайтов, также делаю мелкую работу, например, сделать карточки для сервиса или интернет-магазина, обновить дизайн сайта, добавить страницы. Могу начать работу сразу с макета, что будет дешевле, но менее эффективно, или сделать полный анализ конкурентов, чтобы не повторять их ошибок и взять лучшее из их сайтов, создание карты сайта, чтобы точно знать количество шагов клиента, страниц сайта и прототипа.

Работаю в фигме.