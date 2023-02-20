Все привет! Давайте знакомиться — меня зовут София, мне 22 года, давно для себя поняла, что дизайн является частью моей жизни, поэтому я начала активно развиваться в этой сфере. Я с удовольствием создам для вас удобный, красивый и продающий сайт, учитывая все ваши пожелания)
Услуги
Дизайн лендинга — одностраничный сайт на 6-12 блоков (при необходимости можно и больше)
Многостраничный сайт — сайт, содержащий дополнительные посадочные страницы (главная, о компании, сотрудники, услуги, блог, контакты и т.д)
Интернет-магазин — сделаю полноценный интернет-магазин со всем его функционалом
Редизайн существующего сайта — улучшу структуру и функционал существующего сайта, сделав его удобным для пользователя
Инфографика для маркетплейсов — создам продающие корточки товаров
Все правки бесплатные
Не вижу ничего плохого в правках. Если вам что-то не понравится, или вы то-то захотите изменить — можете не переживать, я исправлю все без всяких доплат. Однако если возникают доработки, которых изначально не было в тз — беру дополнительную плату
Верну предоплату
Я работаю по 25% предоплате. Если наши вкусы совершенно не совпадут, то я без проблем верну вам полную стоимость. Однако я уверена, что вы останетесь довольны результатом!
Подготовлю макет к верстке
Я занимаюсь лишь дизайном, однако после сдачи проекта, макет полностью будет готов к версте
Связь со мной
Пишите в любое удобное для вас время, я всегда на связи
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