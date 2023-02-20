Выбрав меня, вы точно не пожалеете!

Все привет! Давайте знакомиться — меня зовут София, мне 22 года, давно для себя поняла, что дизайн является частью моей жизни, поэтому я начала активно развиваться в этой сфере. Я с удовольствием создам для вас удобный, красивый и продающий сайт, учитывая все ваши пожелания)



Услуги

Дизайн лендинга — одностраничный сайт на 6-12 блоков (при необходимости можно и больше)

Многостраничный сайт — сайт, содержащий дополнительные посадочные страницы (главная, о компании, сотрудники, услуги, блог, контакты и т.д)

Интернет-магазин — сделаю полноценный интернет-магазин со всем его функционалом

Редизайн существующего сайта — улучшу структуру и функционал существующего сайта, сделав его удобным для пользователя

Инфографика для маркетплейсов — создам продающие корточки товаров

Все правки бесплатные

Не вижу ничего плохого в правках. Если вам что-то не понравится, или вы то-то захотите изменить — можете не переживать, я исправлю все без всяких доплат. Однако если возникают доработки, которых изначально не было в тз — беру дополнительную плату

Верну предоплату

Я работаю по 25% предоплате. Если наши вкусы совершенно не совпадут, то я без проблем верну вам полную стоимость. Однако я уверена, что вы останетесь довольны результатом!

Подготовлю макет к верстке

Я занимаюсь лишь дизайном, однако после сдачи проекта, макет полностью будет готов к версте

Связь со мной

Пишите в любое удобное для вас время, я всегда на связи