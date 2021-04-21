soffastication

Переводы (рус/англ; англ/рус; кит/рус)

Меня зовут София, я выпускница Минского государственного лингвистического университета, по специальности специалист по межкультурным коммуникациям, переводчик-референт с английским и китайским языком (специализация: внешнеэкономические связи).

В данный момент работаю в онлайн-школе английского языка Skyeng и параллельно беру переводы с английского языка на русский и с русского на английский.

Помогу с переводами, реферированием, дополнительно возможны услуги записи текстов голосом, распознавания текстов.