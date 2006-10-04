Работа с текстами (редактирование/перевод/печать в Word документе)

Ищешь человека, который сделает всё быстро и качественно? Тогда добро пожаловать на мое резюме.

Немного обо мне. Меня зовут София.

~Хорошо владею украинским, русским, английским, польским и француским языками. Постоянно усовершенствую свои языковые навыки.

~Есть опыт в редактирование текстов, печати в Word документе с фото, видео и аудио

Обещаю ваш заказ будет выполнен быстро и качественно. Как человек я ответственная и креативная, так что вы с уверенностью можете на меня положиться.

Буду рада сотрудничеству с вами!