sofia-kalashnik

Опыт работы 3 года с клиентами ВТБ, Альфа-Лизинг, r_keeper (b2c, фудтех)

Сертифицированный специалист по контекстной рекламе.

Экспертизу получила в топ-3 рекламных агентствах: RealWeb, ArrowMedia.

За спиной опыт работы с такими проектами, как:

— ВТБ (банк, b2c)

— R_keeper (фудтех, b2b)

— Альфа-Лизинг (b2c)

— Из проектов поменьше: школа английского, бетонные смеси, спецтехника.

Работаю с Яндекс. Директ, Google Ads, Яндекс. Метрика, Google Analytics.

Владею всеми типами рекламных кампаний:

— поисковая

— РСЯ/КМС

— ретаргетинг/ремаркетинг

— поисковый ремакетинг

— discovery

— медийно-контекстные баннеры.

Дополнительные инструменты для анализа и работы с трафиком: Roistat, CallTouch, Alytics.

В приоритете заказы на аудит рекламных кампаний.

Но так же беру заказы на настройку и обучение контекстной рекламе :)

Также занимаюсь обучением специалистов уровня junior и уровня «знаю, что такое ключевые слова» :)