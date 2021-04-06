sofia-kalashnik

Сертифицированный специалист по контекстной рекламе.
Экспертизу получила в топ-3 рекламных агентствах: RealWeb, ArrowMedia.
За спиной опыт работы с такими проектами, как:
— ВТБ (банк, b2c)
— R_keeper (фудтех, b2b)
— Альфа-Лизинг (b2c)
— Из проектов поменьше: школа английского, бетонные смеси, спецтехника.
Работаю с Яндекс. Директ, Google Ads, Яндекс. Метрика, Google Analytics.
Владею всеми типами рекламных кампаний:
— поисковая
— РСЯ/КМС
— ретаргетинг/ремаркетинг
— поисковый ремакетинг
— discovery
— медийно-контекстные баннеры.
Дополнительные инструменты для анализа и работы с трафиком: Roistat, CallTouch, Alytics.
В приоритете заказы на аудит рекламных кампаний.
Но так же беру заказы на настройку и обучение контекстной рекламе :)
Также занимаюсь обучением специалистов уровня junior и уровня «знаю, что такое ключевые слова» :)