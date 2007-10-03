Софія

Про мене:

Доброго дня, я Городенко Софія, мені 14 років. Маю мрію стати ветеринаром (закордоном), але один рік навчання коштує приблизно 2000000 грн (без проживання), для нас ця сума не під'ємна, проте я не здаюсь і хочу спробувати заробити ці гроші сама.

Про роботу:

Я готова виконувати майже любу роботу, дуже відповідально ставлюсь до любих завдань, справ. Дуже добре ладжу з тваринами (від котиків і до змій), також добре ладжу з дітьми. Можу роздавати листівки, рекламу; прибирати, мити посуд в кафе, ресторані; консультувати людей в магазині, допомагати їм зорієнтуватися, розставляти товар; робити по зразку картинки, вивіски для вашої реклами, сайтів; писати статі або/та ЕСЕ чи твори на дану вами тему; або можу робити якусь особливу роботу, яку ви придумали.

Досвід:

У мене немає досвіду роботи, проте я дуже швидко вчуся. Іноді у вільний час я підробляю у батьків: роблю картинки на їх сайт, розміщую різну інформацію (пости в інстаграмі, вношу результати аналізів в таблиці, пишу пости про різні хвороби) або прибираюсь у клініці і отримую за це все невеличку зарплату.

Зі мною можна зв’язатись: за номером: +380 688093828 та +380 668722294.

Або написати мені в: інстаграм - random_geniius, телеграм - https://t.me/sshhhif