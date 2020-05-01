sofia_koyan

Креативный веб-дизайнер

Я квалифицированный веб-дизайнер. Из своих главных черт я бы выделила креативность и умение легко находить общий язык с клиентами, что делает меня прекрасным исполнителем вашего проекта. Перед тем, как преступить к проекту, я тщательно прорабатываю желания заказчика, даже если он не до конца знает, чего хочет. К тому же мои заказчики отмечают, что со мной приятно общаться и сотрудничать, и в последствии рекомендуют меня своим друзьям и знакомым. Мой девиз - минимализм: ничего лишнего. Я убеждена, что глаза у ваших клиентов разбегаться не должны и поэтому одиной из своих главных особенностей считаю то, что я умею сфокусировать внимание покупателя на нужных вещах. В мои обязанности входит также изучение ваших конкурентов и, возможно, разработка логотипа, если вам это необходимо.