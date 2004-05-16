про себе
вітаю! Я українська ілюстраторка, яка спеціалізується на дизайні персонажів та книжкових ілюстраціях. Це не просто хобі, а моя пристрасть. Мені подобається експериментувати з кольорами, намагаючись зробити свою творчість цікавою та унікальною. Я працювала для клієнтів за границею, яким потрібні були ілюстрації для їхніх книг чи коміксів. Тут я залишу посилання на портфоліо, щоб ви могли побачити приклади моїх робіт ( https://www.instagram.com/kryachka_art/ )
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Також однією з моїх навичок є переклад зі: словацької, англійської, російської та української на: українську, англійську та в дуже рідкісних випадках на російську. У цій сфері маю не лише освіту, а й практику
Зараз я навчаюся в словацькому університеті та вивчаю словацьку, додатково польську та німецьку
В україні маю диплом вчителя англійської мови з відзнакою та закінчену школу з поглибленим вивченням англійської мови, тож за якість перекладу можна не боятися. Майже рік я жила в англомовній родині за кордоном та працювала устним перекладачем для українців за кордоном, також працювала вчителькою англійської в дитячих таборах та позакласних уроках
Портфолио
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