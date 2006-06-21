Presentations | UI design | Logo design | 3D models
Работаю в графических редакторах Figma, Adobe XD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Canva и т.д. Есть опыт в Blender, а именно с 3D. Веб-дизайном занимаюсь четыре года, сейчас начала работать на фрилансе. Ответственно отношусь к проектам и потому не имею проблем с дедлайнами.
?Что я делаю?: Различный дизайн логотипов, продукции, айдентики и полиграфии, иллюстрации и креативы, разбираюсь в типографии, разработка 3D моделей.
Куда писать??
Telegram: @zfifii
Email: [email protected]
Мой счёт: 4441 1144 5770 6537
#figma
Портфолио
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