Всем привет! Меня зовут София Анпилова, и я занимаюсь созданием сайтов и их продвижением. Продвижением бизнеса в соцсетях. Если у Вас есть небольшой бизнес и Вы хотите, чтобы о нем узнало как можно больше людей, я Вам помогу в этом!
Три простых составляющих от меня для решения Вашей задачи:
1. Создание продающего лендинга/сайта с высокой конверсией
2. Настройка контекстной рекламы для создания мощного потока клиентов из интернета (Яндекс Директ, Гугл Adwords, Таргет)
3. Все должно быть прозрачно и предельно понятно для Вас
Как Вам такая идея ?
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Работаю ПО ДОГОВОРУ!
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:
Стараюсь выдать максимум пользы.
Веду проекты по последним продающим технологиям, т.к постоянно учусь и повышаю квалификацию
Продажи. Прибыль. Конверсии. Повышаю эти показатели, а не просто делаю красивый дизайн сайта
Яндекс Директ, Гугл Adwords и Таргет. Успешное продвижение. Вам не нужно будет обращаться к кому-то еще за настройкой рекламы.
Гарантировано включаю в Ваш лендинг продающие фишки, например: продающий заголовок / маска телефона / правильные отзывы / мультилендинг / адаптивная верстка / и другие
Подключаю Яндекс Метрику и Сквозную аналитику
Прикручиваю СРМ - учет клиентов
Клиенты из соцсетей.
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Цена за мои услуги всегда зависит от сложности проекта:
1. Сайт на одну-три страницы от 990 руб.
2. Сайт-визитка от 2900 руб
3. Многостраничный сайт с различным функционалом от 4990 руб
4. Интернет-магазин от 4990 руб (зависит от сложности и количества товара)
5. Корпоративный сайт от 10900 руб
6. Настройка рекламной компании Яндекс или Гугл от 4500 руб
7. Ведение рекламный компаний от 3500 руб/месяц
8. Аудит сайта или рекламной компании от 850 руб
9. Создание группы ВКонтакте 2500 руб
10. Настройка таргетированной рекламы ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники от 999 руб
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