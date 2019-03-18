Создание сайтов. Продвижение Яндекс Директ, соцсети.

Всем привет! Меня зовут София Анпилова, и я занимаюсь созданием сайтов и их продвижением. Продвижением бизнеса в соцсетях. Если у Вас есть небольшой бизнес и Вы хотите, чтобы о нем узнало как можно больше людей, я Вам помогу в этом!

Три простых составляющих от меня для решения Вашей задачи:

1. Создание продающего лендинга/сайта с высокой конверсией

2. Настройка контекстной рекламы для создания мощного потока клиентов из интернета (Яндекс Директ, Гугл Adwords, Таргет)

3. Все должно быть прозрачно и предельно понятно для Вас

Как Вам такая идея ?

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Работаю ПО ДОГОВОРУ!

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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:

Стараюсь выдать максимум пользы.

Веду проекты по последним продающим технологиям, т.к постоянно учусь и повышаю квалификацию

Продажи. Прибыль. Конверсии. Повышаю эти показатели, а не просто делаю красивый дизайн сайта

Яндекс Директ, Гугл Adwords и Таргет. Успешное продвижение. Вам не нужно будет обращаться к кому-то еще за настройкой рекламы.

Гарантировано включаю в Ваш лендинг продающие фишки, например: продающий заголовок / маска телефона / правильные отзывы / мультилендинг / адаптивная верстка / и другие

Подключаю Яндекс Метрику и Сквозную аналитику

Прикручиваю СРМ - учет клиентов

Клиенты из соцсетей.

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Цена за мои услуги всегда зависит от сложности проекта:

1. Сайт на одну-три страницы от 990 руб.

2. Сайт-визитка от 2900 руб

3. Многостраничный сайт с различным функционалом от 4990 руб

4. Интернет-магазин от 4990 руб (зависит от сложности и количества товара)

5. Корпоративный сайт от 10900 руб

6. Настройка рекламной компании Яндекс или Гугл от 4500 руб

7. Ведение рекламный компаний от 3500 руб/месяц

8. Аудит сайта или рекламной компании от 850 руб

9. Создание группы ВКонтакте 2500 руб

10. Настройка таргетированной рекламы ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники от 999 руб