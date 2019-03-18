sofidaniil123

София sofidaniil123

 
43 годаРоссия/Воронеж
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Создание сайтов. Продвижение Яндекс Директ, соцсети.

Всем привет! Меня зовут София Анпилова, и я занимаюсь созданием сайтов и их продвижением. Продвижением бизнеса в соцсетях. Если у Вас есть небольшой бизнес и Вы хотите, чтобы о нем узнало как можно больше людей, я Вам помогу в этом!

Три простых составляющих от меня для решения Вашей задачи:

1. Создание продающего лендинга/сайта с высокой конверсией

2. Настройка контекстной рекламы для создания мощного потока клиентов из интернета (Яндекс Директ, Гугл Adwords, Таргет)

3. Все должно быть прозрачно и предельно понятно для Вас

Как Вам такая идея ?

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Работаю ПО ДОГОВОРУ!

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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:

Стараюсь выдать максимум пользы.

Веду проекты по последним продающим технологиям, т.к постоянно учусь и повышаю квалификацию

Продажи. Прибыль. Конверсии. Повышаю эти показатели, а не просто делаю красивый дизайн сайта

Яндекс Директ, Гугл Adwords и Таргет. Успешное продвижение. Вам не нужно будет обращаться к кому-то еще за настройкой рекламы.

Гарантировано включаю в Ваш лендинг продающие фишки, например: продающий заголовок / маска телефона / правильные отзывы / мультилендинг / адаптивная верстка / и другие

Подключаю Яндекс Метрику и Сквозную аналитику

Прикручиваю СРМ - учет клиентов

Клиенты из соцсетей.

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Цена за мои услуги всегда зависит от сложности проекта:

1. Сайт на одну-три страницы от 990 руб.

2. Сайт-визитка от 2900 руб

3. Многостраничный сайт с различным функционалом от 4990 руб

4. Интернет-магазин от 4990 руб (зависит от сложности и количества товара)

5. Корпоративный сайт от 10900 руб

6. Настройка рекламной компании Яндекс или Гугл от 4500 руб

7. Ведение рекламный компаний от 3500 руб/месяц

8. Аудит сайта или рекламной компании от 850 руб

9. Создание группы ВКонтакте 2500 руб

10. Настройка таргетированной рекламы ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники от 999 руб

Дизайн сайтаСайт-визиткаАудит сайтаGoogle AdsМногостраничный сайт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Mr_Mist
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$58
10 баллов
5 лет назад
Лендинг "под ключ"
Сделано добротно. Необходимые правки внесены по первой же просьбе. Сразу после первого заказа разместил второй. Выполнено также без нареканий.
Замечательный заказчик, грамотный. Работать сплошное удовольствие. Рекомендую!
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