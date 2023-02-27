Работаю на результат. Качественно и быстро. Гарантированное качество.

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Обладаю достаточными возможностями для быстрой и качественной помощи Вам. Ценю Ваше время, выполняю работу в кратчайшие сроки. Обладаю хорошим опытом в переводе, редактировании, написании текстов различной тематики и написании отзывов.

Родные языки: украинский и русский. Уровень английского уверенный В2. Хорошо владею польским и немецким.

Есть огромное желание помочь Вам, получить качественную и быструю работу. Буду рада сотрудничеству.

Маю достатні можливості для швидкої та якісної допомоги Вам. Ціную Ваш час, виконую роботу в найкоротші терміни. Маю великий досвід у перекладі, редагуванні, написанні текстів різної тематики та написанні відгуків.

Рідні мови: українська та російська. Рівень англійської впевнений В2. Добре володію польською та німецькою мовами. Є величезне бажання допомогти Вам, отримати якісну та швидку роботу. Буду рада співпраці.