sofissss

Софія sofissss

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Молодий і амбітний фрілансер з володінням англійської мови і копірайтингом.

Привіт, мене звуть Софія. Мені 16 років, і я щойно почала свій шлях у світі фрілансу. Я цілком впевнено володію англійською мовою і готова виконувати завдання пов'язані з перекладом текстів і копірайтингом.

Навички:

  • Переклад (англійською мово, українською, російською, польською)

  • Написання текстів і статей

  • Основи копірайтингу

  • Вміння працювати з текстовими редакторами і перекладачами

Досвід: Як початківець, у мене поки немає великого досвіду на фріланс біржах, але я вивчаю нові навички швидко і завжди готова вдосконалювати свою роботу. Я пишаюсь своєю здатністю вчитися і швидко розвиватися.

Приклади робіт : Хоча я ще не маю готових проектів, я готова виконати тестове завдання або невелику роботу, щоб продемонструвати свої навички.

Переваги:

  • Висока мотивація до роботи

  • Гнучкість у робочому графіку

  • Готова працювати за розумними цінами