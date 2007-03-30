Молодий і амбітний фрілансер з володінням англійської мови і копірайтингом.

Привіт, мене звуть Софія. Мені 16 років, і я щойно почала свій шлях у світі фрілансу. Я цілком впевнено володію англійською мовою і готова виконувати завдання пов'язані з перекладом текстів і копірайтингом.

Навички:

Переклад (англійською мово, українською, російською, польською)

Написання текстів і статей

Основи копірайтингу

Вміння працювати з текстовими редакторами і перекладачами

Досвід: Як початківець, у мене поки немає великого досвіду на фріланс біржах, але я вивчаю нові навички швидко і завжди готова вдосконалювати свою роботу. Я пишаюсь своєю здатністю вчитися і швидко розвиватися.

Приклади робіт : Хоча я ще не маю готових проектів, я готова виконати тестове завдання або невелику роботу, щоб продемонструвати свої навички.

Переваги: