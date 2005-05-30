Пока другие обещают - я делаю качественную работу за приятную цену!

Ищете помощника? Я с радостью готова с вами сотрудничать!

Меня зовут София, я работаю не только на скорость, а и на качество.

Владею русским, украинским, английским языками, на данный момент активно изучаю литовский язык.

Есть опыт в создании уникальных текстов, редактировании, переводах. Пишу четко и понятно, без лишней информации.

Полностью изучаю тему, а только потом создаю текст!

Я - творческий и целеустремленный человек. Обещаю, что не подведу!

Буду рада сотрудничеству с Вами!