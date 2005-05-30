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Меня зовут София, я работаю не только на скорость, а и на качество.
Владею русским, украинским, английским языками, на данный момент активно изучаю литовский язык.
Есть опыт в создании уникальных текстов, редактировании, переводах. Пишу четко и понятно, без лишней информации.
Полностью изучаю тему, а только потом создаю текст!
Я - творческий и целеустремленный человек. Обещаю, что не подведу!
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