PHP/MySQL, JS Developer
PHP, MySQL, JS, XML - хорошее знание, постоянно работаю.
В сфере программирования работаю уже больше десяти лет.
Мой профайл на oDesk http://www.odesk.com/users/php-mysql-developer_~~5...
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$170
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!