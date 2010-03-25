softmaker

Виктор softmaker

 
47 летКазахстан/Алматы
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
PHP/MySQL, JS Developer

PHP, MySQL, JS, XML - хорошее знание, постоянно работаю.

В сфере программирования работаю уже больше десяти лет.

Мой профайл на oDesk http://www.odesk.com/users/php-mysql-developer_~~5...

PHPMySQL
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creasign
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$170
10 баллов
14 лет назад
CMS для сайта и настройка поисковых модулей
Отзыв недоступен.
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