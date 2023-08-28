Разработчик с большим опытом работы с нестандартными задачами и нестандартными методами

С 2002 года занимаюсь разработкой и продвижением сайтов в поисковых системах. В последние годы также занимаюсь разработкой умных устройств на основе микроконтроллеров и приложений для них. Большой опыт работы с нестандартными задачами.