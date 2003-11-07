sofya_boyarkina_

Молодой начинающий фрилансер . Работаю в разных направлениях. Владению навыками копирайтера, рерайтера, развиваюсь в сфере SMM менеджемента.

О себе:

Обладаю креативным мышлением , хорошими аналитическими способностями, высокой работоспособностью, владею технологиями общения с клиентами, методами убеждения. Обладаю навыками планирования и организации рабочего времени. Имею высокую степень самомотивации и обладаю самодисциплиной .

Активная жизненная позиция .Веду свой блог в социальной сети Instagram ( @_multimotivation )