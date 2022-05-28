sofyasviridova19

В общем договаривались на оплату с криптой. Заказ выполнил в срок и скинул файлы, а она просто тянула время с оплатой, видимо ждала что я напишу ответный положительный отзыв, но вчера утром удалила в телеграм и перестала отвечать на сайте. Не рекомендую связываться с таким человеком, видимо она ненавидит граждан РФ