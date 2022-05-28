sofyasviridova19

При нажатии на кнопку, люди должны иметь возможность выбрать из доступных фото нужное и добавалять свои фото. 2. Выбирать из достпных шрифтов нужный и делать надписи. Нужно точно такое же - [url=https://nameitonsteel.com/design.html?type=olive_niosteel_chef&multi=true&types=olive_butcher_engrave,niosteel21]https://nameitonsteel.com/design.html?type=olive_niosteel_chef&multi=true&types=olive_butcher_engrave,niosteel21 [/url]
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
- $40
При нажатии на кнопку, люди должны иметь возможность выбрать из доступных фото нужное и добавалять свои фото. 2. Выбирать из достпных шрифтов нужный и делать надписи. Нужно точно такое же - [url=https://nameitonsteel.com/design.html?type=olive_niosteel_chef&multi=true&types=olive_butcher_engrave,niosteel21]https://nameitonsteel.com/design.html?type=olive_niosteel_chef&multi=true&types=olive_butcher_engrave,niosteel21[/url]Веб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
При нажатии на кнопку, люди должны иметь возможность выбрать из доступных фото нужное и добавалять свои фото. 2. Выбирать из достпных шрифтов нужный и делать надписи. Нужно точно такое же - https://nameitonsteel.com/design.html?type=olive_niosteel_chef&multi=true&types=olive_butcher_engrave,niosteel21Веб-программирование2 исполнителяЗавершенгод назад
Создание маленького конструктора с двумя функциями 1. Чтобы пользователь добавлял свою картинку и ее сохранить при отправке 2. Шрифты Вот пример того, что нужно https://nameitonsteel.com/design.html?type=olive_niosteel_chef&multi=true&types=olive_butcher_engrave,niosteel21Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
- $40
Уже договорилисьСайты «под ключ»1 исполнительЗавершенгод назад
- $100
• Создать сайт • Закинуть на хостинг • Подключить домен • Показать как обычному пользователю взаимодействовать с сайтом (поменять цену , описание и т .п.)Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад