sofyasviridova19

Метрофанова София sofyasviridova19

 
25 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$191
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Нужна точно такая жа работа как на примере по ссылке

    $50

    При нажатии на кнопку, люди должны иметь возможность выбрать из доступных фото нужное и добавалять свои фото. 2. Выбирать из достпных шрифтов нужный и делать надписи. Нужно точно такое же - [url=https://nameitonsteel.com/design.html?type=olive_niosteel_chef&amp;multi=true&amp;types=olive_butcher_engrave,niosteel21]https://nameitonsteel.com/design.html?type=olive_niosteel_chef&amp;multi=true&amp;types=olive_butcher_engrave,niosteel21 [/url]

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Сделать небольшой конструктор/фильтр

    $40

    При нажатии на кнопку, люди должны иметь возможность выбрать из доступных фото нужное и добавалять свои фото. 2. Выбирать из достпных шрифтов нужный и делать надписи. Нужно точно такое же - [url=https://nameitonsteel.com/design.html?type=olive_niosteel_chef&amp;multi=true&amp;types=olive_butcher_engrave,niosteel21]https://nameitonsteel.com/design.html?type=olive_niosteel_chef&amp;multi=true&amp;types=olive_butcher_engrave,niosteel21[/url]

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сделать онлайн фильтр/конструктор

    При нажатии на кнопку, люди должны иметь возможность выбрать из доступных фото нужное и добавалять свои фото. 2. Выбирать из достпных шрифтов нужный и делать надписи. Нужно точно такое же - https://nameitonsteel.com/design.html?type=olive_niosteel_chef&amp;multi=true&amp;types=olive_butcher_engrave,niosteel21

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    год назад

  • Нужно, чтобы люди сами могли выбирать картинки и шрифты

    Создание маленького конструктора с двумя функциями 1. Чтобы пользователь добавлял свою картинку и ее сохранить при отправке 2. Шрифты Вот пример того, что нужно https://nameitonsteel.com/design.html?type=olive_niosteel_chef&amp;multi=true&amp;types=olive_butcher_engrave,niosteel21

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад
Отзывы фрилансеров
uramerida
Юра 
22 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
год назад
Сделать онлайн фильтр/конструктор
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Ответный отзыв
Picknice
Николай 
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
$50
2 балла
год назад
Нужна точно такая жа работа как на примере по ссылке
В общем договаривались на оплату с криптой. Заказ выполнил в срок и скинул файлы, а она просто тянула время с оплатой, видимо ждала что я напишу ответный положительный отзыв, но вчера утром удалила в телеграм и перестала отвечать на сайте. Не рекомендую связываться с таким человеком, видимо она ненавидит граждан РФ
Николай справился с заданием быстро и профессионально. Рекомендую!
Ответный отзыв
maestro2452
Дмитрий 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
год назад
Сделать сайт
Спасибо
Работа была выполнена качественно и в срок. Дмитрий отличный специалист. Крайне рекомендую!
Ответный отзыв
maestro2452
Дмитрий 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
2 года назад
Сделать landing page/ Макета нет, есть схожий сайт (скину в лс ) . Под
Все отлично
Всё отлично, Дмитрий ответственный исполнитель, работу сделал быстро и качественно. Будем продолжать совместную работу
Ответный отзыв