sokolovdanil222

Данил Соколов sokolovdanil222sokolovdanil222
27 летКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
всем доброго времени суток, хочу
предоставить вам свои услуги
монтажа,обработки видео,фотошопа и т.п
занимаюсь этой сферой немного, около
двух лет, но уже могу сделать неплохой
результат по доступной цене.
Работаю в premier pro, Sony Vegas,
Photoshop. Так же умею создавать
анимации в After effect
Опыт работы в частности был связан с
инстаграм контентом, делал короткие
ролики, но бывало и работал с длинными
видео
жду ваших предложений в Телеграм
(+77471684726)
при необходимости могу отправить вам примеры работ