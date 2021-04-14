sokolovdanil222

всем доброго времени суток, хочу

предоставить вам свои услуги

монтажа,обработки видео,фотошопа и т.п

занимаюсь этой сферой немного, около

двух лет, но уже могу сделать неплохой

результат по доступной цене.

Работаю в premier pro, Sony Vegas,

Photoshop. Так же умею создавать

анимации в After effect

Опыт работы в частности был связан с

инстаграм контентом, делал короткие

ролики, но бывало и работал с длинными

видео

жду ваших предложений в Телеграм

(+77471684726)

при необходимости могу отправить вам примеры работ