Web & UI/UX-designer
Создание хорошего сайта - математика, а не магия.
Создаю дизайн под все мобильные разрешения.
В скиллах есть HTML5, CSS3, Bootstrap, Photoshop, Sketch.
Работаю 24/7, готова к любой сложности проекта.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$90
4 балла
7 лет назад
WordPress
Затянуты сроки, не законченная работа в части консультации о которой договаривались изначально. После произведенного расчета перестала выходить на связь... Ждал неделю(((
$62
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа, хороший стиль. очень доволен. рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всегда на связи. Очень приятно было работать. Спасибо!)