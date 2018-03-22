sokolovskayamari

Мария sokolovskayamari

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Web & UI/UX-designer

Создание хорошего сайта - математика, а не магия.

Создаю дизайн под все мобильные разрешения.

В скиллах есть HTML5, CSS3, Bootstrap, Photoshop, Sketch.

Работаю 24/7, готова к любой сложности проекта.

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Отзывы заказчиков

ed80674803198
Евгений 
56 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$90
4 балла
7 лет назад
Обновить сайт,
WordPress
Затянуты сроки, не законченная работа в части консультации о которой договаривались изначально. После произведенного расчета перестала выходить на связь... Ждал неделю(((
audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$62
10 баллов
7 лет назад
Переделать существующий дизайн
Отличная работа, хороший стиль. очень доволен. рекомендую.
Хороший заказчик, всегда на связи. Очень приятно было работать. Спасибо!)
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