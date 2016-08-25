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Елизавета
sokratkkk
sokratkkk
28 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
8 лет назад
1 отзыв
Ретушь,съёмка и цветокоррекция фотографий,монтаж видеороликов.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Андрей
kail063
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
$5
10 баллов
9 лет назад
Нужно отретушировать две фотографии.
Ретушь фотографий сделана качественно и в срок
Отличный работодатель,понятная постановка задачи и оплата в срок.
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Отзывы заказчиков
1
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