sokratkkk

Елизавета sokratkkk

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Ретушь,съёмка и цветокоррекция фотографий,монтаж видеороликов.

Отзывы заказчиков

kail063
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Нужно отретушировать две фотографии.
Ретушь фотографий сделана качественно и в срок
Отличный работодатель,понятная постановка задачи и оплата в срок.
Ответный отзыв