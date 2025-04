Кто хочет — ищет возможности. Кто не хочет — ищет причины.Ты сам ставишь себе границы. И они лишь в твоей голове.

НЕМНОГО О СЕБЕ:

Доброго времени суток, меня зовут Евгений. Занимаюсь разработкой сайтов .Выполняю верстку и программирование сайтов. Добавляю весь необходимый функционал на сайт.Любой начатый проект довожу до конца, постоянно совершенствую свой уровень веб-разработчика. Вы можете заказать у меня разработку сайта с нуля, или связаться со мной для сотрудничества.

Помимо этого ,я занимаюсь создание логотипов и обработкой фото(картинок)

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Евгений Солдатов

Деяльность: разработка сайтов, HTML5 верстка, JS , Jquery, Less , Sass,Bootstrap

День рождения: 26 мая 1998 года

Skype: arr.ess1998

E-mail: [email protected]

telegram , viber: +380662132949

РЕЗЮМЕ

МОИ ЗНАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее

Я студент 3 курса Национального университета «Львовская политехника».

Институт компьютерных технологий, автоматики и метрологии(ИКТА)Специализация: Управление информационной безопасностью.

Самообразование

Курсы в интернете, видеокурсы, книги, документация, форумы, статьи...

Созданием сайтов занимаюсь с начала 2017 года по настоящее время.

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Знания в области Web

Языки программирования: JavaScript. Язык разметки HTML(5), таблицы стилей CSS(3), препроцессор Less , Sass, адаптивная верстка под мобильные устройства, фреймворк Bootstrap, библиотека jQuery ,основы языков C , C++, C#, Java.

Программы

Adobe Photoshop CC,Adobe XD, Inkscape, , FileZilla, phpmyadmin, пакет Денвер,OpenServer, Sublime Text 3(+Emmet, LiveReload).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Занимаюсь разработкой сайтов любой направленности — Сайты-визитки, одностраничники(landing page), блоги, корпоративные сайты...

Использование лицензионной графики при разработке дизайна сайта (дизайн-макеты сайтов, шаблоны, логотипы ,баннеры, инфографика, иконки, фоны, стоковые изображения, текстуры...).

Наращивание функционала сайта в соответствии с задачами — Подключение к сайту счетчиков посещений, закладок социальных сетей, Яндекс-Карт, новостной ленты, галерей, виджетов групп социальных сетей..