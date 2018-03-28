НЕМНОГО О СЕБЕ:
Доброго времени суток, меня зовут Евгений. Занимаюсь разработкой сайтов .Выполняю верстку и программирование сайтов. Добавляю весь необходимый функционал на сайт.Любой начатый проект довожу до конца, постоянно совершенствую свой уровень веб-разработчика. Вы можете заказать у меня разработку сайта с нуля, или связаться со мной для сотрудничества.
Помимо этого ,я занимаюсь создание логотипов и обработкой фото(картинок)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Евгений Солдатов
Деяльность: разработка сайтов, HTML5 верстка, JS , Jquery, Less , Sass,Bootstrap
День рождения: 26 мая 1998 года
Skype: arr.ess1998
E-mail: [email protected]
telegram , viber: +380662132949
РЕЗЮМЕ
МОИ ЗНАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее
Я студент 3 курса Национального университета «Львовская политехника».
Институт компьютерных технологий, автоматики и метрологии(ИКТА)Специализация: Управление информационной безопасностью.
Самообразование
Курсы в интернете, видеокурсы, книги, документация, форумы, статьи...
Созданием сайтов занимаюсь с начала 2017 года по настоящее время.
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Знания в области Web
Языки программирования: JavaScript. Язык разметки HTML(5), таблицы стилей CSS(3), препроцессор Less , Sass, адаптивная верстка под мобильные устройства, фреймворк Bootstrap, библиотека jQuery ,основы языков C , C++, C#, Java.
Программы
Adobe Photoshop CC,Adobe XD, Inkscape, , FileZilla, phpmyadmin, пакет Денвер,OpenServer, Sublime Text 3(+Emmet, LiveReload).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Занимаюсь разработкой сайтов любой направленности — Сайты-визитки, одностраничники(landing page), блоги, корпоративные сайты...
Использование лицензионной графики при разработке дизайна сайта (дизайн-макеты сайтов, шаблоны, логотипы ,баннеры, инфографика, иконки, фоны, стоковые изображения, текстуры...).
Наращивание функционала сайта в соответствии с задачами — Подключение к сайту счетчиков посещений, закладок социальных сетей, Яндекс-Карт, новостной ленты, галерей, виджетов групп социальных сетей..