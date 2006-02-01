Front-end разработка на React(Redux), Vue(Vuex), Javascript. Верстка сайтов - HTML5/CSS3, SCSS, БЭМ, JQuery. Разработка чат-ботов на Python, C++.

﻿﻿Сделаю все красиво и удобно!

Я начинающий front-end разработчик, но уже имею опыт обучения почти 2 года. Кроме того могу разрабатывать телеграмм боты, верстка сайтов для меня не будет проблемой.

Языки программирования - JavaScript, Python, C++, HTML/CSS.

Библиотеки и фреймворки - React, Vue, Node.js, JQuery.

Другие технологии - SCSS, Material UI, Tailwind CSS, Bootstrap, Redux, Vuex.

Вёрстка страницы - кроссбраузерная, все виды адаптивной вёрстки(отзывчивость, адаптивность, резина).

Социальные сети:

Github, Telegram. Email - [email protected].