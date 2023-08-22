solncenika

Шукаєш людину, яка зробить роботу якісно та швидко?

Тоді рада вітати Вас на цьому акаунті 🙌🏻

Трохи про себе, мене звати Вікторія, мені 41 рік, я володію українською, польською, російською, середній рівень англійської, з радістю Вам допоможу.

✅ Я Ваш помічник в перекладі різних видів текстів і на різні мови. Не працюю з перекладачем, все роблю вручну, адже маю знання мов: українська, англійська, польська, російська.

✍🏻Все зроблю швидко та якісно, щоб Вам все сподобалось. Працюю в цій сфері,щоб досягнути ідеала. Адже допомога лишньою не буває. Не боюсь темрявати і можу працювати навіть без світла.

Стараюсь виконувати роботу чітко, швидко та якісно! Не вірите? Переконайтесь самі! Я за довгострокову співпрацю!