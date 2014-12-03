soltek173

Вячеслав soltek173

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

zullbatol
Бондарев 
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Создать и настроить кампанию Я. Директ и Google
Хороший, любознательный работадатель с которым очень приятно работать.
Отлично справился со своей работой! Полностью доволен!
Ответный отзыв