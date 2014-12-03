Здравствуйте. Нужно настроить рекламную компанию под запросы жалюзи, рольставни и все что с ним связано. Срочный проект.
Контекстная реклама1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Здравствуйте. Нужно настроить рекламную компанию под запросы жалюзи, рольставни и все что с ним связано. Срочный проект.
Тематика: Автоматические ворота. Рольставни. Шлагбаумы. Окна и входные двери. Продажа и монтаж. Требуется дизайн с прорисовкой изображений. Верстка под популярную CMS.(варианты предлагайте) Бюджет около 5000р.