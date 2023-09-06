Графический дизайнер
Приветствую!
Меня зовут София, я веб-дизайнер, создам для вас уникальный, красивый , а главное продающий продукт.
Закончила обучение в университете по направлению "Прикладная информатика в дизайне".
Разработаю для вас:
✔️Веб-дизайн
✔️ Лендинг
✔️ Интернет-магазин
✔️ Корпоративный сайт
✔️ Прототип
✔️ Адаптивную версию сайта
✔️ Баннеры
Работая со мной вы получаете:
Строгое соблюдение сроков.
Детальная проработка дизайн-системы и UI kit для каждого проекта.
Всегда на связи.
Индивидуальный подход к каждому проекту и внимание к деталям.
Работа с Figma (Auto layouts / Components / Variants / Styles) , Adobe Ps/Ai.
Портфолио 👉 https://www.behance.net/sonnydsgn
Telegram: @sonnydsgn
✅ По окончанию работ вы получаете структурированный, красивый, продуманный дизайн!
Портфолио
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