sonnydsgn

София sonnydsgn

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер

Приветствую!

Меня зовут София, я веб-дизайнер, создам для вас уникальный, красивый , а главное продающий продукт.

Закончила обучение в университете по направлению "Прикладная информатика в дизайне".

Разработаю для вас:

✔️Веб-дизайн

✔️ Лендинг

✔️ Интернет-магазин
✔️ Корпоративный сайт
✔️ Прототип 
✔️ Адаптивную версию сайта

✔️ Баннеры

Работая со мной вы получаете:

  • Строгое соблюдение сроков.

  • Детальная проработка дизайн-системы и UI kit для каждого проекта.

  • Всегда на связи.

  • Индивидуальный подход к каждому проекту и внимание к деталям.

Работа с Figma (Auto layouts / Components / Variants / Styles) , Adobe Ps/Ai.

Портфолио 👉 https://www.behance.net/sonnydsgn

Telegram: @sonnydsgn

✅ По окончанию работ вы получаете структурированный, красивый, продуманный дизайн!

Портфолио