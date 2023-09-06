Графический дизайнер

Приветствую!

Меня зовут София, я веб-дизайнер, создам для вас уникальный, красивый , а главное продающий продукт.

Закончила обучение в университете по направлению "Прикладная информатика в дизайне".

Разработаю для вас:

✔️Веб-дизайн

✔️ Лендинг

✔️ Интернет-магазин

✔️ Корпоративный сайт

✔️ Прототип

✔️ Адаптивную версию сайта

✔️ Баннеры

Работая со мной вы получаете:

Строгое соблюдение сроков.

Детальная проработка дизайн-системы и UI kit для каждого проекта.

Всегда на связи.

Индивидуальный подход к каждому проекту и внимание к деталям.

Работа с Figma (Auto layouts / Components / Variants / Styles) , Adobe Ps/Ai.

Портфолио 👉 https://www.behance.net/sonnydsgn

Telegram: @sonnydsgn

✅ По окончанию работ вы получаете структурированный, красивый, продуманный дизайн!