sonraccoon

Софья sonraccoon

 
26 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад

образование : 

- неполное высшее . МАрхИ

- обучение в школе документального кино и театра

быстро ориентируюсь в стрессовых ситуациях , легко обучаюсь , не конфликтная , пунктуальная

занимаюсь фотосъемкой : портретной , документальной , репортажной , бэкстейдж

имеется навык ретуши и цк

видеосъемка бэкстейджа + монтаж + цк

имеется опыт работы с документальным материалом (режиссура + съемка + монтаж)

также опыт работы в рекламе : съемка бэкстейдж , монтаж

знание программ :

- Photoshop

- Lightroom

- PremierePro

Photoshop
Портфолио