образование :
- неполное высшее . МАрхИ
- обучение в школе документального кино и театра
быстро ориентируюсь в стрессовых ситуациях , легко обучаюсь , не конфликтная , пунктуальная
занимаюсь фотосъемкой : портретной , документальной , репортажной , бэкстейдж
имеется навык ретуши и цк
видеосъемка бэкстейджа + монтаж + цк
имеется опыт работы с документальным материалом (режиссура + съемка + монтаж)
также опыт работы в рекламе : съемка бэкстейдж , монтаж
знание программ :
- Photoshop
- Lightroom
- PremierePro
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Портфолио
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