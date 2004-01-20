Внимательный веб-дизайнер
Веб-дизайнер, UX/UI-дизайнер, в процессе обучения верстке.
Начинающий и очень внимательный веб-дизайнер, индивидуальный подход, полное соответствие ТЗ:)
Работаю по совсем невысокому прайсу, чтобы заработать доверие)
Всегда прислушиваюсь к пожеланиям заказчика, обсудим каждую деталь и найдем оптимальное решение.
• Многостраничные сайты – до 21 рабочего дня (в зависимости от количества страниц)
• Одностраничные сайты – 2-5 рабочих дней
• Интернет-магазины – до 30 рабочих дней
• Lending-page – до 5 рабочих дней
• Опыт работы в копирайтинге, рерайтинге
• Интерфейс без верстки
Я против войны в Украине!
Портфолио
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