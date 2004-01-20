Внимательный веб-дизайнер

Веб-дизайнер, UX/UI-дизайнер, в процессе обучения верстке.

Начинающий и очень внимательный веб-дизайнер, индивидуальный подход, полное соответствие ТЗ:)

Работаю по совсем невысокому прайсу, чтобы заработать доверие)

Всегда прислушиваюсь к пожеланиям заказчика, обсудим каждую деталь и найдем оптимальное решение.

• Многостраничные сайты – до 21 рабочего дня (в зависимости от количества страниц)

• Одностраничные сайты – 2-5 рабочих дней

• Интернет-магазины – до 30 рабочих дней

• Lending-page – до 5 рабочих дней

• Опыт работы в копирайтинге, рерайтинге

• Интерфейс без верстки