UX/UI дизайн | веб-дизайн
Здравствуйте! Меня зовут Соня, я веб-дизайнер с фокусом на исследования.
В данной профессии год, закончила курсы, продолжаю изучать и практиковаться.
Специализируюсь на лендингах и интернет-магазинах. Разработаю дизайн, который повысит конверсию. Решаю цели/задачи/проблемы бизнеса, работаю со слабыми сторонами. Также выделяю среди конкурентов, и просто делаю стильно)
Бонусом: в рамках разработки дизайна помогу с текстовым и фотоматериалом.
Свяжитесь со мной, если нуждаетесь в качественном дизайне сайта)
Портфолио
- Интернет-магазин для шоколадной мастерской22 просмотра