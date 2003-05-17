UX/UI дизайн | веб-дизайн

Здравствуйте! Меня зовут Соня, я веб-дизайнер с фокусом на исследования.

В данной профессии год, закончила курсы, продолжаю изучать и практиковаться.

Специализируюсь на лендингах и интернет-магазинах. Разработаю дизайн, который повысит конверсию. Решаю цели/задачи/проблемы бизнеса, работаю со слабыми сторонами. Также выделяю среди конкурентов, и просто делаю стильно)

Бонусом: в рамках разработки дизайна помогу с текстовым и фотоматериалом.

Свяжитесь со мной, если нуждаетесь в качественном дизайне сайта)

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