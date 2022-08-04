Помощь в сфере перевода, рерайтинга и копирайтинга, только качественная работа!

Готова помочь именно Вам в сфере работы с текстом. На данный момент я свободно владею пятью языками: английским, французским, украинским, белорусским и русским, выполняю корректировку текста, исправляю всевозможные ошибки(орфографические, пунктуационные, грамматические и т.д.).

В первую очередь, конечно же, занимаюсь переводом, касающимся выше указанных языков; написанием текстов на любые темы и на любой вкус без лишней, ненужной информации; усовершенствованием уже готовых статей.

Присутствуют навыки проверки текстов на уникальность.

Также имеются навыки работы в Adobe Photoshop.

Работу выполняю на должном уровне, всегда открыта для приятного и взаимовыгодного сотрудничества!