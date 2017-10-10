sopot-anna

Анна Сопотницкая sopot-anna

 
40 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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  • Логотип для Розетки

    $10

    Добрый день!  Нужно создать логотип для Розетки. Тематика: запчасти и аксессуары для бытовой техники (пылесосы, холодильники, стиральные машины и т.д.) Технические требования к логотипу: • размер 946 х 354 пикселей, 72 dpi; • ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать XML файл выгрузки для РОЗЕТКИ

    Добрый день! Нужно создать XML файл выгрузки для РОЗЕТКИ Требования [url=https://rozetka.com.ua/sellerinfo/pricelist/]https://rozetka.com.ua/sellerinfo/pricelist/ [/url]Объяснить как это работает. Предпочтение исполнителям, которые реализовывали данную задачу. Сайт на платформе Хорошоп

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание Seo текстов для интернет магазина

    Написание Seo текстов для интернет магазина широкого профиля.  Нужно 3 текста в неделю для разных категорий на  2000, 2500 т. знаков. (Например фильтры для пылесосов, конфорки для электроплит, сковородки, кастрюли и тд) В последствии более объёмные статьи ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад