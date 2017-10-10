sopot-anna

Написание Seo текстов для интернет магазина широкого профиля. Нужно 3 текста в неделю для разных категорий на 2000, 2500 т. знаков. (Например фильтры для пылесосов, конфорки для электроплит, сковородки, кастрюли и тд) В последствии более объёмные статьи ...