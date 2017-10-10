sopot-anna

Добрый день! Нужно создать логотип для Розетки. Тематика: запчасти и аксессуары для бытовой техники (пылесосы, холодильники, стиральные машины и т.д.) Технические требования к логотипу: • размер 946 х 354 пикселей, 72 dpi; • ...
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- $10Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день! Нужно создать XML файл выгрузки для РОЗЕТКИ Требования [url=https://rozetka.com.ua/sellerinfo/pricelist/]https://rozetka.com.ua/sellerinfo/pricelist/ [/url]Объяснить как это работает. Предпочтение исполнителям, которые реализовывали данную задачу. Сайт на платформе ХорошопВеб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Написание Seo текстов для интернет магазина широкого профиля. Нужно 3 текста в неделю для разных категорий на 2000, 2500 т. знаков. (Например фильтры для пылесосов, конфорки для электроплит, сковородки, кастрюли и тд) В последствии более объёмные статьи ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт6 лет назад