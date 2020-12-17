sosinaelizaveta

Веб-дизайнер, специалист по созданию сайтов

https://sosinaliza.ru/ Провожу бесплатные аудиты, где мы разбираем бизнес от начала и до конца. То есть, это разбор конкурентов, клиентов, выявление слабых и сильных сторон компании. После чего оказываю саму услугу создания сайта. Сайты создаю под ключ на платформе Tilda, то есть вам не нужно будет нанимать дополнительных специалистов. Главное мое отличие от других веб-дизайнеров - современный взгляд на дизайн и воплощение трендов в реальность.