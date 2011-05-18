soulfreebek

Технология/Уровень/Дополнительно
Программирование
JavaScript/Профессионал/FrameWorks: jQuery
PHP5/Профессионал/FrameWorks:CakePHP(MVC based), PEAR
HTML5/Профессионал/Валидная, кросбраузерная верстка.
CSS3 /Профессионал/Валидная, кросбраузерная верстка.
XML/Профессионал
JSON/Профессионал
Phyton (2-3)/Средний/FrameWorks: django
Visual Basic/Профессионал/3 года разработки макросов для MS Office
C# (ASP.NET)/Средний/FrameWorks: framework4.NET
CMS
Drupal 6/Профессионал/Разработка модулей, шаблонов
Joomla 1.5 /Профессионал/Разработка модулей, шаблонов
SocialEngenie3/Профессионал/Разработка модулей, шаблонов
Базы данных
MS SQL/Средний
MySql/Средний
Операционные системы
Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 2003 Server/Профессионал
Unix/Средний
Linux/Средний