soulfreebek

Улугбек soulfreebek

 
35 летУзбекистан/Ташкент
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Профессиональный вэб-разработчик(PHP,Phyton,Javascript)+верстка(HTML5,css3)

Технология/Уровень/Дополнительно

Программирование

JavaScript/Профессионал/FrameWorks: jQuery

PHP5/Профессионал/FrameWorks:CakePHP(MVC based), PEAR

HTML5/Профессионал/Валидная, кросбраузерная верстка.

CSS3 /Профессионал/Валидная, кросбраузерная верстка.

XML/Профессионал

JSON/Профессионал

Phyton (2-3)/Средний/FrameWorks: django

Visual Basic/Профессионал/3 года разработки макросов для MS Office

C# (ASP.NET)/Средний/FrameWorks: framework4.NET

CMS

Drupal 6/Профессионал/Разработка модулей, шаблонов

Joomla 1.5 /Профессионал/Разработка модулей, шаблонов

SocialEngenie3/Профессионал/Разработка модулей, шаблонов

Базы данных

MS SQL/Средний

MySql/Средний

Операционные системы

Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 2003 Server/Профессионал

Unix/Средний

Linux/Средний

PHPJavascriptMySQLHTMLJoomlaDrupaljQueryLinuxDjangoUnix