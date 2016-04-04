soulmir

Артём soulmir

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

http://artyombabich.ru

Портфолио

Отзывы заказчиков

alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
3D модель бумажного мешка
Потрясающее качество работы! При этом в срок и с отличной коммуникацией. Другой специалист не смог сделать так, как сделал Артём - рекомендую!
Всё супер! Интересное задание, приятное обсуждение проекта. Не шарахаемся, берем заказы и работаем!))
Ответный отзыв
3D-графика
1 отзыв
$10/час
от $1000от 2 дней
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