Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Потрясающее качество работы! При этом в срок и с отличной коммуникацией. Другой специалист не смог сделать так, как сделал Артём - рекомендую!
Ответный отзыв
Всё супер! Интересное задание, приятное обсуждение проекта. Не шарахаемся, берем заказы и работаем!))
3D-графика
1 отзыв
$10/час
от $1000от 2 дней
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