Веб - разработчик Васильев Антон

Меня зовут Антон и я веб разработчик

Предоставляю следующие услуги:

1. Верстка страниц

2. Натяжка дизайна на WordPress

3. Разработка сайтов на WordPress

4. Разработка лендингов

О себе:

Я родился и живу в республике Саха (Якутия) . В 2000 году я поступил в местную школу поселка Боробул. С детства увлекался всем, что относится к сфере информационных технологий. Пробовал себя в киноискусстве, видеомонтаже. Долгое время увлекался музыкой.

Сразу после школы я поступил в Арктический государственный институт культуры и искусств (сокр. АГИИК).