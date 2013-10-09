Веб - разработчик Васильев Антон
Меня зовут Антон и я веб разработчик
Предоставляю следующие услуги:
1. Верстка страниц
2. Натяжка дизайна на WordPress
3. Разработка сайтов на WordPress
4. Разработка лендингов
О себе:
Я родился и живу в республике Саха (Якутия) . В 2000 году я поступил в местную школу поселка Боробул. С детства увлекался всем, что относится к сфере информационных технологий. Пробовал себя в киноискусстве, видеомонтаже. Долгое время увлекался музыкой.
Сразу после школы я поступил в Арктический государственный институт культуры и искусств (сокр. АГИИК).
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Музыка и Звуки
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