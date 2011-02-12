sozvezdie-vrn

Оксана sozvezdie-vrn

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Иконки для портала

    $50

    Всем добрый день. Мне нужны иконки для портала города. 15 штук. Все они должны быть в одном стиле. Размеры 70x70 пикселей. Вот 14 тем для иконок - Автомобили - ...

    Иконки и Пиксель-арт13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для салона красоты

    $100

    Всем доброго дня. Я администратор салона красоты созвездие-люкс г.Воронежа. Мне пол-года назад сделали сайт - sozvezdievrn.ru Сайт очень красивый, теперь нам нужен логотип. В стиле сайта. А то ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад