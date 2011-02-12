sozvezdie-vrn

$50
Всем добрый день. Мне нужны иконки для портала города. 15 штук. Все они должны быть в одном стиле. Размеры 70x70 пикселей. Вот 14 тем для иконок - Автомобили - ...
Иконки и Пиксель-арт13 заявок
Закрыт
14 лет назад
Всем добрый день. Мне нужны иконки для портала города. 15 штук. Все они должны быть в одном стиле. Размеры 70x70 пикселей. Вот 14 тем для иконок - Автомобили - ...
Всем доброго дня. Я администратор салона красоты созвездие-люкс г.Воронежа. Мне пол-года назад сделали сайт - sozvezdievrn.ru Сайт очень красивый, теперь нам нужен логотип. В стиле сайта. А то ...