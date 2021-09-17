spaceforFree

Александр spaceforFree

 
23 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка приложений на C++ и C#, помощь с лабораторными работами по программированию, услуги копирайта и рерайта

Фрилансер с опытом работы в сфере программирования, копирайта и выполнения лабораторных работ по различным техническим предметам. При необходимости, могу составить краткое резюме по Вашим данным, сделать полный рерайт текста Вашего сайта, а также перевести текст на один из языков указанных ниже.

Услуги:

- написание ПО на C++ и C#;

- разработка мобильных приложений на C#;

- написание текстов на русском, украинском и английском языках;

- доработка кода на различных языках программирования;

- помощь с лабораторными работами по программированию и техническим предметам;

Рерайт текстаТексты для сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Cgame
28 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$37
2 балла
2 года назад
Курсовая работа по C#
Заказывал курсовую, по срокам не уложился , попросил на пару дней продлить. К концу оговоренного срока на связь не выходит. Работу не выполнил.
bogomol391
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$7
10 баллов
2 года назад
Нужен копирайтинг отзывов для сайта с отзывами
Работа выполнена хорошо и в срок. Учтены все пожелания, рекомендую
Хороший заказчик, работу оплатил по факту её завершения, если данному заказчику понадобятся мои услуги в дальнейшем, непременно ему помогу.
Ответный отзыв
Svetkor
63 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Нужна статья от имени студента или недавнего выпускника
Великолепная работа. Выше всяких похвал!
Отличный заказчик с чётко сформулированной задачей. Выплатил по факту получения сделанной работы. Отлично поддерживал комуникацию по ходу выполнения заказа.
Ответный отзыв