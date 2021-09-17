Разработка приложений на C++ и C#, помощь с лабораторными работами по программированию, услуги копирайта и рерайта
Фрилансер с опытом работы в сфере программирования, копирайта и выполнения лабораторных работ по различным техническим предметам. При необходимости, могу составить краткое резюме по Вашим данным, сделать полный рерайт текста Вашего сайта, а также перевести текст на один из языков указанных ниже.
Услуги:
- написание ПО на C++ и C#;
- разработка мобильных приложений на C#;
- написание текстов на русском, украинском и английском языках;
- доработка кода на различных языках программирования;
- помощь с лабораторными работами по программированию и техническим предметам;
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$37
2 балла
2 года назад
Заказывал курсовую, по срокам не уложился , попросил на пару дней продлить. К концу оговоренного срока на связь не выходит. Работу не выполнил.
$7
10 баллов
2 года назад
Работа выполнена хорошо и в срок. Учтены все пожелания, рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик, работу оплатил по факту её завершения, если данному заказчику понадобятся мои услуги в дальнейшем, непременно ему помогу.
$10
10 баллов
2 года назад
Великолепная работа. Выше всяких похвал!
Ответный отзыв
Отличный заказчик с чётко сформулированной задачей. Выплатил по факту получения сделанной работы. Отлично поддерживал комуникацию по ходу выполнения заказа.