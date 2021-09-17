Разработка приложений на C++ и C#, помощь с лабораторными работами по программированию, услуги копирайта и рерайта

Фрилансер с опытом работы в сфере программирования, копирайта и выполнения лабораторных работ по различным техническим предметам. При необходимости, могу составить краткое резюме по Вашим данным, сделать полный рерайт текста Вашего сайта, а также перевести текст на один из языков указанных ниже.

Услуги:

- написание ПО на C++ и C#;

- разработка мобильных приложений на C#;

- написание текстов на русском, украинском и английском языках;

- доработка кода на различных языках программирования;

- помощь с лабораторными работами по программированию и техническим предметам;